Hoepli scontro tra soci e dipendenti in sciopero | cosa succede oggi alla storica casa editrice

Oggi davanti alla storica libreria Hoepli di Milano si sono radunati dipendenti e soci in presidio, mentre il consiglio di amministrazione si riunisce presso un notaio. La protesta coinvolge le persone che lavorano nella casa editrice, che hanno scelto di manifestare in modo visibile. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione si sta riunendo per discutere questioni legate alla gestione dell’azienda.

In presidio davanti alla storia libreria Hoepli di Milano, mentre il Cda si riunisce davanti al notaio. Il futuro della casa editrice è ancora incerto, anche se le previsioni per i dipendenti non sembrano positive. Nel pomeriggio di martedì, infatti, i lavoratori Hoepli si riuniranno davanti alla libreria dell'omonima via in sciopero. Contestualmente, è stato organizzato un flash mob per sabato 14 marzo alle 11, sempre in via Hoepli. Braccia incrociate mentre i soci si riuniranno in assemblea per definire, forse una volta per tutte, il futuro dell'azienda. Una situazione che, spiegano Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom, non solo crea incertezza negli 89 dipendenti interessati, ma anche negli autori e nei fornitori della casa editrice, nonché nei clienti affezionati alle pubblicazioni e allo storico punto di vendita milanese.