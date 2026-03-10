Hoepli oggi i soci della casa editrice decidono sulla liquidazione | dipendenti in sciopero

Oggi i soci di Hoepli, storica casa editrice milanese, si riuniscono per decidere sulla liquidazione, mentre i dipendenti hanno indetto uno sciopero per protestare contro questa possibile decisione. La questione riguarda la gestione della società e la sorte dei lavoratori coinvolti in questa procedura. La decisione sarà presa nelle prossime ore, segnando un momento cruciale per l’azienda e il suo futuro.

La situazione occupazionale e societaria nella storica casa editrice Hoepli, un emblema della cultura milanese e italiana, sta rapidamente precipitando. Martedì pomeriggio si terrà l’ assemblea straordinaria degli azionisti chiamata a decidere sulla possibile messa in liquidazione, anche parziale, della società. Intanto, dopo che sono saltati sia l’appuntamento del 3 marzo con l’azienda, rigettato, sia quello del 5 con la Regione, le Rsa di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom Uil hanno riunito in assemblea stamattina la novantina dei lavoratori che ha indetto all’unanimità lo sciopero immediato di un’ora, già in corso. In una nota, i lavoratori e le lavoratrici della Hoepli Spa riuniti in assemblea “ribadiscono con forza il loro disappunto sulla situazione di incertezza sul futuro dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

