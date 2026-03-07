Una ’Insurrezione poetica’ domani all’oratorio San Rocco

Domani all’oratorio San Rocco si terrà un evento intitolato ‘Insurrezione poetica’ in occasione della giornata internazionale della donna. L’iniziativa proposta dal Comune di Gatteo prevede un appuntamento culturale che coinvolge poesia, musica e arte contemporanea, offrendo un momento di riflessione e espressione artistica dedicato alla figura femminile. L’evento mira a celebrare la creatività attraverso diverse forme di arte.

In occasione della giornata internazionale della donna, il Comune di Gatteo propone un appuntamento culturale dedicato alla parola poetica, alla musica e all’arte contemporanea. Domani alle 17 presso l’oratorio San Rocco, andrà in scena “Làsa andè – Insurrezione poetica per lasciare andare”, uno spettacolo ideato e interpretato dalla poetessa Annalisa Teodorani e dalla cantautrice Chiara Raggi, con la partecipazione dell’artista visivo Massimo Modula. Lo spettacolo nasce dall’incontro tra due artiste accomunate dalle radici romagnole e dalla lingua del dialetto santarcangiolese, che diventa filo conduttore di un dialogo artistico fatto di versi, musica e nuove composizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

