‘Non si butta via niente’ le imprese dell' Unione Valle del Savio possono aiutare l' ambiente e il sociale

Nella Valle del Savio è stato avviato un nuovo progetto che coinvolge le imprese locali con l’obiettivo di riutilizzare materiali che altrimenti verrebbero considerati scarti. Il progetto mira a trasformare lo spreco in risorsa, coinvolgendo direttamente le aziende della zona. Questa iniziativa si inserisce in un’ottica di sostenibilità ambientale e di solidarietà sociale, promuovendo pratiche più responsabili nel settore produttivo.

Prende il via nella Valle del Savio un nuovo progetto che punta a trasformare lo spreco in risorsa, coinvolgendo in modo diretto il tessuto produttivo locale. Si chiama ‘Non si butta via niente’ ed è l’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni, con Cesena come capofila, per rafforzare le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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