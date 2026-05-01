A partire dal 1° maggio 2026 entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo che vieta l’uso di smalti e gel con glitter realizzati con argento cosmetico. La normativa riguarda i prodotti già in commercio e quelli prodotti in futuro, poiché l’argento cosmetico è classificato come sostanza potenzialmente cancerogena. La decisione si inserisce in un quadro di regolamentazioni volte a tutelare la salute dei consumatori.

Dal 1° maggio 2026 gli smalti con i glitter saranno vietati. È questa la data nella quale entrerà in vigore il regolamento europeo che proibisce l’uso di smalti e gel glitterati prodotti a partire dall’argento cosmetico, classificato come potenzialmente cancerogeno e quindi vietato. Non è l’unico prodotto finito nella lista nera. Infatti, oltre a smalti, gel e semipermanenti glitterati, figurano anche creme, lozioni per il corpo e spray. Sono tutti prodotti che possono contenere appunto l’argento cosmetico, che rimarrà consentito solo per alcune categorie specifiche. Vengono vietati anche l’argento massiccio e il nano-argento, in questo caso non ammessi in nessun cosmetico.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Smalti e gel con glitter vietati, stretta Ue sull’argento cosmetico: i prodotti interessati

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