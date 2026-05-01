Skylar la Golden Retriever che veglia sul neonato come una tata

Una cagnolina di razza Golden Retriever, di nome Skylar, è diventata protagonista sui social media grazie ai video in cui sembra sorvegliare con attenzione un neonato di famiglia. La presenza di Skylar, che appare come una tata a quattro zampe, ha attirato l’attenzione di molti utenti, che seguono con interesse le sue apparizioni mentre si prende cura del bambino. I video sono pubblicati su un account Instagram dedicato alla famiglia.

? Cosa sapere La Golden Retriever Skylar sorveglia costantemente il neonato di famiglia tramite video su Instagram.. L'istinto protettivo dell'animale verso il piccolo ha generato una reazione virale sul web.. Skylar, una Golden Retriever, ha preso in carico la protezione del neonato di famiglia attraverso un video registrato su Instagram dall’account @skylars.the.limit che sta catturando l’attenzione del web. L’animale ha manifestato un legame viscerale con il piccolo, comportandosi come se appartenesse alla sua stessa prole. Le immagini mostrano la cagnolina che non abbandona mai il lato del bambino, mantenendo una posizione di costante sorveglianza durante i momenti di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Skylar, la Golden Retriever che veglia sul neonato come una tata Notizie correlate Marvel, il Golden Retriever: l’inaspettata tenerezza con il neonato? Cosa sapere Marvel, un Golden Retriever di tre anni, interagisce con un neonato in un'abitazione. No al cardio: il Golden Retriever che boicotta la dieta cosìJoey, un Golden Retriever, ha catturato l’attenzione della rete trasformando una prevista uscita fisica in un momento di riposo assoluto appena fuori... Tutti gli aggiornamenti Golden Retriever Decides Mom’s Baby Is Hers Too & Never Leaves Her SideA Golden Retriever named Skylar has decided that her mom’s baby is her baby, too, and is melting hearts with her Instagram video from @skylars.the.limit. Skylar stays close to the little one at every ... aol.com Golden Retriever Decides Newborn Is 'Her Baby Too' and We Can't Handle the SweetnessAdd Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. Dogs have a reputation for being some of the most loyal and lovable animals in the world. As pets, they are great companions for ... uk.style.yahoo.com