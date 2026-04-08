No al cardio | il Golden Retriever che boicotta la dieta così

Un cane di razza Golden Retriever ha attirato l’attenzione online interrompendo un tentativo di attivita fisica, preferendo invece rimanere disteso e tranquillo davanti a casa. La scena è stata condivisa sui social, dove ha suscitato curiosità tra gli utenti. Il cane si è rifiutato di partecipare a una passeggiata programmata, mantenendo una posizione ferma e apparentemente disinteressata all’attività prevista.

Joey, un Golden Retriever, ha catturato l’attenzione della rete trasformando una prevista uscita fisica in un momento di riposo assoluto appena fuori di casa. L’episodio, diventato virale attraverso il profilo @joeyhowudoinnn, mostra l’animale che decide di interrompere bruscamente l’attività motoria per accomodarsi su una panchina. Il video documenta l’inizio di quella che doveva essere una camminata ordinaria. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale di Joey svanisce rapidamente non appena l’animale scorge un sedile pubblico nelle vicinanze. Senza esitazione, il cane balza sulla struttura e si mette comodo, manifestando l’intenzione di concludere prematuramente l’esercizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - No al cardio: il Golden Retriever che boicotta la dieta così Leggi anche: La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti