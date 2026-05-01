Un Golden Retriever di tre anni si trova in una casa mentre interagisce con un neonato. Durante i contatti fisici nel salotto, il cane si mostra calmo e tranquillo. La scena mostra l’animale che rimane sereno mentre si relaziona con il bambino. Nessuna reazione insolita o comportamenti aggressivi vengono segnalati durante l’evento.

? Cosa sapere Marvel, un Golden Retriever di tre anni, interagisce con un neonato in un'abitazione.. L'animale mantiene la calma durante i contatti fisici con il bambino nel salotto.. Un Golden Retriever di tre anni chiamato Marvel ha mostrato una pazienza straordinaria in un salotto domestico, interagendo con dolcezza con il nuovo arrivato in famiglia, un minuscolo neonato. La scena si è svolta tra le mura di un’abitazione, dove l’atmosfera è stata improvvisamente trasformata da un incontro che sembra uscito da un racconto fiabesco. Marvel, un esemplare della razza Golden Retriever che solitamente mette al centro della sua esistenza la ricerca del cibo, ha dimostrato di poter mettere da parte ogni istinto primario per dedicarsi interamente al piccolo membro della famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marvel, il Golden Retriever: l’inaspettata tenerezza con il neonato

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