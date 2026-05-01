Durante il torneo di Madrid, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria senza esprimere il massimo del suo gioco, affrontando difficoltà che hanno portato a un'eliminazione. La sua partecipazione alla competizione è stata caratterizzata da una stanchezza evidente, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La presenza nel circuito internazionale si è rivelata problematica, e si è aperto un dibattito sulla sua futura partecipazione agli eventi più importanti, come quelli di Roma e Parigi.

Madrid non gli piace, non ci doveva andare, così si stanca troppo, e allora forse a Roma è meglio se non gioca, però poi se non lo fa che senso hanno gli internazionali, infine a Parigi senza Alcaraz non si può fallire. Queste sono solo alcune delle tante nevrotiche considerazioni che circolano attorno a Sinner. Rompere le scatole a Jannik è diventato il nuovo sport preferito dagli italiani, anche e soprattutto da parte dei suoi stessi tifosi che sembrano divorati dall’ansia e dalla paura di vedere il loro campione perdere. Cosa che prima o poi succederà, non importa quanto tu sia forte, capita a tutti i campioni del tennis. Che il torneo di...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner vince senza brillare e l'Italia va fuori di testa

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