LIVE Paolini-Sakatsume 6-3 6-1 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup in DIRETTA | l’azzurra vince senza brillare

In campo si sono affrontate due giocatrici, con l’italiana che ha conquistato i primi due set con un doppio 6-3 e 6-1. La partita si inserisce nella competizione a squadre tra Italia e Giappone, che ha visto finora l’Italia avanti per 2-0. La diretta ha proseguito con altri incontri programmati, tra cui quelli tra Coccirettto e Uchijima e tra Sinner e Auger Aliassime.

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