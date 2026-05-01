Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione in finale al Mutua Madrid Open 2026 dopo aver battuto Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4. Con questa vittoria, il tennista italiano si è assicurato il primo posto nella finale del torneo. La partita si è svolta sui campi di Madrid, con Sinner che ha conquistato il passaggio alla fase conclusiva della manifestazione.

Jannik Sinner è il primo finalista del Mutua Madrid Open 2026. Il n.1 al mondo ha sconfitto col punteggio di 6-2 6-4 Arthur Fils (n.25 e n.21 del seeding) raggiungendo così la prima finale in carriera sulla terra rossa della Caja Magica. A 24 anni, l’azzurro è così il più giovane di sempre a qualificarsi ad almeno una finale di tutti i tornei Masters 1000. Come lui ci sono riusciti – anche se in età più avanzata – solo Novak Djokovic (25 anni), Rafael Nadal (27) e Roger Federer (30). Con questa vittoria, la 350esima della sua carriera nel circuito maggiore, sale a 22 la striscia di match consecutivi vinti da Sinner. Sono 27 se si contano solamente i Masters 1000, considerando che l’ultima sconfitta risale al torneo di Shanghai dello scorso anno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, trionfa e vola in finale a Madrid: il colpo con cui fa fuori Fils

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