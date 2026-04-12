Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo, sconfiggendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set dopo due ore e 15 minuti di partita. Con questa vittoria, il tennista italiano ha riconquistato la posizione di numero uno nel ranking mondiale. La sfida si è conclusa con un punteggio che ha sancito il successo di Sinner, che ha ottenuto il suo primo titolo su questa superficie.

Jannik Sinner trionfa a Monte Carlo, batte lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set e 2 ore e 15 minuti di gioco. Con questo successo sulla terra battuta, il 24enne altoatesino torna numero 1 del mondo nella classifica Atp scavalcando proprio Alcaraz. La nuova classifica vedrà Jannik avanti con un margine di 110 punti. Il risultato finale è di 7-6, 6-3. Si tratta della prima vittoria in carriera nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo nonché del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera. Festa grande per l'azzurro a due passi da casa sua. La sua prestazione si è rivelata molto solida fin da subito, riuscendo sempre a risalire dai break subiti dallo spagnolo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, trionfa a Montecarlo e torna numero 1: il colpo con cui ha fatto fuori Alcaraz

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Sinner trionfa a Montecarlo: battuto Alcaraz, torna numero 1 al mondo AtpJannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo e torna in vetta al ranking Atp.