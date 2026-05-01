Sinner trionfa contro il francese Fils e vola in finale ai Masters 1000 di Madrid

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto in semifinale il giocatore francese Arthur Fils, nato nel 2004. La partita si è conclusa con la vittoria dell'italiano, che ora si prepara a sfidare il suo avversario nell'ultimo atto del torneo. La finale si terrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di conquistare il titolo.

Jannik Sinner conquista la finale del Masters 1000 di Madrid superando in semifinale il francese Arthur Fils, classe 2004 e n. 25 del ranking Atp, sulla terra rossa dello stadio intitolato a Manolo Santana. L’azzurro ha superato il francese in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti e senza concedere palle break. Per l’azzurro si tratta della seconda vittoria su due confronti diretti. L’unico precedente risaliva, infatti, alla semifinale di Montpellier 2023, chiusa con un netto 7-5 6-2. Chi affronterà in finale. Il match ha confermato il momento di solidità del numero uno italiano, capace di imporsi al termine di una sfida intensa contro uno degli avversari più in crescita del circuito.🔗 Leggi su Open.online

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