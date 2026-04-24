Masters 1000 di Madrid buona la prima per Jannik Sinner | battuto in rimonta il francese Bonzi

Al torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha esordito con una vittoria in rimonta contro Benjamin Bonzi. Nel secondo turno, l’azzurro ha perso il primo set al tiebreak contro il francese, numero 104 del ranking mondiale, prima di reagire e conquistare i due set successivi con i punteggi di 6-1 e 6-4. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner dopo tre set giocati.

Jannik Sinner batte in rimonta Benjamin Bonzi al suo esordio nel Master 1000 di Madrid. Nel secondo turno del torneo spagnolo, l’azzurro perde al tiebreak il primo set contro il francese, numero 104 del mondo, per poi rimontare e chiudere il match col punteggio di 6-7 6-1 6-4. Nella prossima partita, l’altoatesino affronterà il qualificato danese Elmer Moller, numero 169 Atp. «L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran», l’idea dell’inviato di Trump: protesta Teheran. Abodi: «Non è opportuno» Claudio Ranieri dice addio alla Roma. Atteso l’annuncio del club giallorosso Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo la scorpacciata di medaglie arriva il conto: buco da 310 milioni.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Masters 1000 di Montecarlo, buona la prima per Jannik Sinner. Battuto il francese Ugo Humbert, a 6-3, 6-0 in appena un’ora di gioco«È stata una buona prestazione, bisogna cambiare lo stile di gioco e adattarsi alle circostanze. Madrid, il Masters 1000. Sinner con Bonzi, Berrettini già outNon un mercoledì da leoni propriamente detto, quello degli azzurri ieri all’Atp 1000 di Madrid. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner - Benjamin Bonzi al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila; Madrid, la caccia al record di Jannik Sinner: oggi parte la corsa al titolo che vale l'apice. Madrid Open – Jannik Sinner cede un set prima di rimontare Bonzi e volare al terzo turnoPerso il primo set al tie-break, Sinner cambia passo e rimonta Benjamin Bonzi all’esordio nel Masters 1000 di Madrid Ha dovuto faticare e non poco Jannik Sinner per uscire vincitore dall’esordio nel M ... tennisitaliano.it Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: Jannik soffre, ma vince in tre set in rimonta LIVEInizia il percorso del numero uno al mondo, a caccia dello storico record di cinque trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it SINNER, RIMONTA DA NUMERO UNO! Non è stata la partita semplice che il ranking poteva suggerire, ma i veri campioni sanno soffrire. Dopo un primo set complicato in cui Bonzi ha giocato un tennis di altissimo livello, Jannik Sinner ha resettato tutto, ha al - facebook.com facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com