Sinner regala spettacolo batte Fils e conquista la finale a Madrid

Da panorama.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto la semifinale a Madrid battendo il suo avversario in due set. La partita si è disputata sulla terra rossa della Caja Mágica e si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-2. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato l'accesso alla finale del torneo. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente sulla tribuna.

Adesso la terra rossa della Caja Magica è diventata amica per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ci si trova perfettamente a suo agio e contro l’astro nascente francese Arthur Fils sfodera una prestazione magistrale, con un primo set spettacolare e un secondo gestito alla sua maniera, con l’accelerazione vincente al momento decisivo. Il punteggio finale in poco meno di un’ora e mezza di gioco è un perentorio 6-2,6-4 con pochissimi momenti in cui il francese è all’altezza dell’altoatesino. Di partita in partita Sinner migliora, del resto lui lo ha sempre detto e lo ribadisce a fine partita: “In questi tornei le partite più difficili sono le prime”.🔗 Leggi su Panorama.it

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