Sinner batte Fils in 2 set prima finale a Madrid

Jannik Sinner si è qualificato per la sua prima finale al Master 1000 di Madrid, battendo in due set il francese Arthur Fils, numero 25 del ranking ATP. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti, senza concedere palle break. Sinner ha vinto il primo set con facilità e ha chiuso la partita nel secondo, assicurandosi l’accesso alla finale.

AGI - Jannik Sinner si è qualificato per la prima volta per la finale del Master 1000 di Madrid. L’ azzurro numero 1 del mondo ha battuto in due set il francese Arthur Fils, numero 25 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti e senza concedere palle break. Si tratta del 27mo successo consecutivo in un Masters 1000 di Sinner che ora potrebbe conquistare il quinto torneo di fila in questa categoria. In finale l’ altoatesino affronterà il vincente dell’altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Alexander Blockx. Un altro record per Sinner. Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner batte Fils in 2 set, prima finale a Madrid Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner FIRST Final of 2026 | Monte-Carlo 2026 Final Highlights Notizie correlate Leggi anche: Sinner inarrestabile: batte Fils e vola in finale a Madrid Leggi anche: Sinner è magnifico: supera Fils in due set e vola in finale a Madrid Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4; Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla; Tennis, a che ora gioca Sinner a Madrid contro Fils: il programma delle semifinali; Tennis: Madrid, Fils batte Lehecka e raggiunge Sinner in semifinale. Sinner inarrestabile: batte Fils e vola in finale a MadridInarrestabile Jannik Sinner. Il numero uno del mondo si qualifica per la finale del Mutua Madrid Open era l'unico Atp Masters 1000 che mancava ... iltempo.it Sinner regala spettacolo, batte Fils e conquista la finale a MadridSuccesso in due set contro il francese: Jannik in assoluto controllo e domenica sfiderà il vincitore della sfida tra Zverev e Blockx. Per il numero uno al mondo è la ventiduesima vittoria consecutiva ... panorama.it Tennis: Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid Jannik Sinner va in semifinale al Masters 1000 di Madrid. L'italiano ha battuto il 19enne spagnolo Rafael Jodar in due set per 6-2 7-6 non senza soffrire. In semifinale il numero 1 del ranking Atp affronter - facebook.com facebook Madrid, Sinner batte Jodar e vola in semifinale x.com