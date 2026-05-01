Sinner inarrestabile | batte Fils e vola in finale a Madrid

Jannik Sinner si è qualificato per la finale al Mutua Madrid Open, diventando il primo degli atleti a raggiungere questa fase in tutti e nove i Masters 1000. Con una vittoria su Fils, il tennista italiano ha consolidato la sua presenza in una finale di un torneo ATP Masters 1000, evento in cui non aveva ancora disputato una finale nella sua carriera.

Inarrestabile Jannik Sinner. Il numero uno del mondo si qualifica per la finale del Mutua Madrid Open era l'unico Atp Masters 1000 che mancava all'azzurro che completa il "set" di finali nei nove Masters 1000. Sinner approda in finale dopo essersi sbarazzato 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti del francese classe 2004 Arthur Fils, n.25 Atp e testa di serie n.21 del seeding spagnolo che non aveva mai giocato una semifinale così importante. L'allievo di Goran Ivanisevic non è riuscito ad opporsi allo strapotere dell'italiano, nel secondo confronto diretto tra i due, entrambi quindi a favore di Sinner che si era già imposto sul cemento indoor di Montpellier.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner inarrestabile: batte Fils e vola in finale a Madrid Notizie correlate Leggi anche: Sinner batte Fils e vola in finale Madrid Open: record storico più giovane in tutti Masters 1000, 350ª vittoria! Leggi anche: Atp Madrid: Sinner strappazza Fils e vola in finale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tennis, a che ora gioca Sinner a Madrid contro Fils: il programma delle semifinali; Tennis, Fils alla prova Sinner a Madrid: Avrò comunque molto da imparare; Quarti di finale: Sinner-Jodar 6-2, 7-6. (7-0 al tie-break). L'Azzurro vola in semifinale; Tennis, Madrid Open: Sinner supera in due set il baby-prodigio Jodar e vola in semifinale. Sinner inarrestabile: batte Fils e vola in finale a MadridInarrestabile Jannik Sinner. Il numero uno del mondo si qualifica per la finale del Mutua Madrid Open era l'unico Atp Masters 1000 che mancava ... iltempo.it Sinner batte Fils 6-2, 6-4 e conquista la finale a MadridPrima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'or ... ansa.it Jannik Sinner INARRESTABILE: il n. 1 del mondo sconfigge Arthur Fils in 2 set (6-2 6-4) e raggiunge la finale a Madrid per la prima volta in carriera, la sua 13^ nei tornei di categoria Sinner vince la sua 22^ partita consecutiva e diventa il terzo giocatore a x.com Passa il tempo, cambiano la terra rossa, l'ambiente e gli avversari, ma i risultati non cambiano per Jannik Sinner. Anche a Madrid il numero uno al mondo si sta rivelando inarrestabile con la prospettiva di portare a casa il quinto Masters 1000 consecutivo, sem - facebook.com facebook