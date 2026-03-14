Indian Wells per Sinner la sfida più dura | affronta Zverev per andare in finale | Quando gioca e dove vederla in tv e streaming

A Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a sfidare Alexander Zverev in una partita decisiva per l'accesso alla finale. Durante la settimana, il tennista italiano ha eliminato prima il giovane talento Joao Fonseca, poi Learner Tien. La partita contro Zverev rappresenta l’impegno più impegnativo finora nel torneo. La sfida si svolgerà nei prossimi giorni, con la possibilità di seguirla in diretta in tv e streaming.

Servivano risposte e Jannik Sinner le ha date nel corso di questa settimana a Indian Wells. Prima battendo la giovanissima promessa Joao Fonseca, poi Learner Tien, altro giovanissimo che si sta facendo strada tra i grandi. Quella di stasera è però la sfida in cui Sinner dovrà dimostrare di essersi lasciato alle spalle un inizio di 2026 difficile: di fronte ci sarà Alexander Zverev, che a Indian Wells ha fin qui perso un solo set e ha battuto senza troppi problemi sia Tiafoe che Fils. L’azzurro è in vantaggio per 6-4 nei precedenti (5-3 su cemento). In palio c’è la finale. O contro Daniil Medvedev o contro Carlos Alcaraz. Per l’altoatesino è una sfida cruciale: Sinner sta spingendo al massimo in questa fase di stagione perché è quella in cui sa di poter accelerare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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