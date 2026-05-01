Prima del match con Fils, circolano voci che, in caso di sconfitta, potrebbero influenzare le decisioni di Sinner. Il tennista italiano, attualmente in corsa a Madrid, si sta avvicinando alla fase finale del torneo. La competizione si svolge nello stesso luogo in cui si sta disputando il torneo di Carlos Alcaraz, che si presume essere uno dei favoriti.

Il trionfo di Jannik Sinner potrebbe comportargli una rinuncia pesante. Il numero uno al mondo sta avanzando sempre di più a Madrid, il torneo dove Carlos Alcaraz dovrebbe essere di casa. Ma lo spagnolo è ancora alle prese con un brutto infortunio che rischia di condizionare buona parte della sua stagione. E così l'altoatesino ha la strada spianata fino alla finale, e perché no, anche alla conquista del trofeo. Ma il vero obiettivo dell'azzurro resta Parigi, ovvero il Roland Garros. L'ultimo grande Slam che manca alla sua già prestigiosa bacheca e che l'anno scorso gli è sfuggito dopo una vera e propria battaglia con il suo rivale di sempre. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un forfait di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, prima del match con Fils gira una voce clamorosa: "Se perde..."

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GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI A MADRID E IN SARDEGNA venerdì 1-5 MADRID Ore 16:09 Sinner vs Fils SARDEGNA OPEN Ore 12:00 Arnaldi vs Borges Ore 13:30 Cadenasso vs De Jong Ore 15:00 Berrettini vs Hurkacz Forza ragazzi - facebook.com facebook

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