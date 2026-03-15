Ho sentito dolore Jannik Sinner piccoli problemi prima del match con Zverev

Jannik Sinner ha riferito di aver avvertito dolore prima del suo incontro con Zverev. Nonostante alcuni problemi fisici, il tennista italiano prosegue la sua partecipazione al torneo di Indian Wells, avvicinandosi alla fase più decisiva della competizione. La sua presenza in campo è confermata e la partita si svolgerà come programmato.

La corsa di Jannik Sinner a Indian Wells continua e ora si prepara al momento più importante del torneo. Il tennista azzurro ha conquistato l’accesso alla finale del prestigioso Masters 1000 californiano e questa sera si giocherà il titolo contro Daniil Medvedev, in una sfida che promette spettacolo. Il match è in programma alle 23:00 di oggi, ora italiana, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di tennis che seguiranno con grande attenzione la prima grande finale della stagione. >> Terremoto su Garlasco, Roberta Bruzzone in procura: “Cosa succede adesso” Il percorso di Sinner nel torneo statunitense è stato di alto livello. L’azzurro ha dimostrato solidità e grande continuità sul cemento californiano, riuscendo a superare avversari di primo piano e confermando il suo status di uno dei protagonisti assoluti del circuito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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