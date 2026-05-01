Sinner oggi sfida Fils | orario e dove vedere la semifinale dell’Atp 1000 di Madrid

Oggi si gioca la semifinale dell’Atp 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Arthur Fils. La partita si svolgerà sulla terra battuta della capitale spagnola e sarà trasmessa in diretta. Sinner cerca di raggiungere la sua prima finale in questa città, mentre Fils si presenta come avversario di rilievo. La sfida si svolgerà nel pomeriggio, con un pubblico presente sugli spalti e milioni di spettatori collegati da casa.

Madrid, 1 maggio 2026 - Resta solo Arthur Fils a dividere Jannik Sinner dalla prima finale della sua carriera sulla terra rossa di Madrid. Nella semifinale del Masters 1000 che si disputa nella capitale spagnola, l'azzurro si trova di fronte il numero 21 del seeding, reduce dall'affermazione ai danni del ceco Jiri Lehecka, ko 6-3, 6-4. Nel corso del torneo, il transalpino ha eliminato il peruviano Ignacio Buse (6-7, 7-6, 7-5), l'americano Emiio Nava (7-6, 6-3) e l'argentino Tomas Martin Etcheverry (6-3, 6-4). Il nostro portacolori invece ha alle spalle il successo contro il talento iberico Rafael Jodar, che si è arreso al classe 2001 con il punteggio di 6-2, 7-6.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner oggi sfida Fils: orario e dove vedere la semifinale dell’Atp 1000 di Madrid Notizie correlate Dove vedere in tv Sinner-Fils, ATP Madrid 2026: ufficiale l’orario della semifinaleNessuna sorpresa nell’ordine di gioco pubblicato dagli organizzatori del Madrid Open 2026, che hanno posizionato la sfida tra Jannik Sinner e Arthur... A che ora gioca Sinner oggi contro Moller all’Atp 1000 di Madrid? Ecco dove vedere la sfidaMadrid, 26 aprile 2026 – Superato non senza faticare l'ostacolo Benjamin Bonzi, con il francese rimontato e battuto 6-7, 6-1, 6-4, Jannik Sinner è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Atp Madrid, quando gioca Sinner: sfida Fils, imbattuto nel 2026 sulla terra rossa | Date, orari, diretta tv; Fils realizza di dover giocare contro Sinner e...: scoppia la risata nervosa; Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla; Sinner si prepara per Fils: il VIDEO dell'allenamento alla vigilia. Sinner oggi sfida Fils: orario e dove vedere la semifinale dell’Atp 1000 di MadridL'azzurro a caccia della sua prima finale in carriera nella capitale spagnola. Di fronte il francese, sconfitto nel 2023 ... sport.quotidiano.net Sinner sfida Fils al Masters di Madrid sulla terra rossa: orario del match e dove vederlo in tvSinner a un passo dal record storico nei Masters 1000 Jannik Sinner, numero uno al mondo, ha centrato alla Caja Magica di Madrid la semifinale dell’AT ... assodigitale.it Oggi ho rivisto l’incontro di Sinner , c’è un momento che lo spagnolo incominciava a credere di vincere. Breve illusione - facebook.com facebook