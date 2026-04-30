Dove vedere in tv Sinner-Fils ATP Madrid 2026 | ufficiale l’orario della semifinale

Gli organizzatori del Madrid Open 2026 hanno annunciato l’orario della semifinale tra Jannik Sinner e Arthur Fils, che si terrà nel pomeriggio, non prima delle 16. La partita si disputerà nel corso della sessione programmata, permettendo agli appassionati di seguire l’incontro in diretta televisiva. Nessuna variazione è stata apportata rispetto all’ordine di gioco previsto.

Nessuna sorpresa nell’ordine di gioco pubblicato dagli organizzatori del Madrid Open 2026, che hanno posizionato la sfida tra Jannik Sinner e Arthur Fils nella sessione pomeridiana (non prima delle ore 16.00) come prima semifinale del tabellone di singolare maschile in occasione del quarto Masters 1000 dell’anno e secondo grande appuntamento della stagione su terra. Dopo aver regolato ai quarti di finale il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, il numero uno al mondo sarà chiamato ad un nuovo crash test sfidando uno dei giocatori più “caldi” del momento. Il 21enne francese è reduce infatti dal recente trionfo all’ATP 500 di Barcellona e sta disputando un ottimo torneo anche sui campi della Caja Magica, avanzando la sua candidatura per un ruolo da protagonista verso il Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it

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