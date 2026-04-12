Trionfo di Jannik Sinner a Montecarlo | domina in finale contro Alcaraz e torna numero uno al mondo

Jannik Sinner si è aggiudicato il torneo di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz con i punteggi di 7-6, 6-3. La partita è stata molto combattuta e ha visto l’altoatesino prevalere dopo due set. Con questa vittoria, Sinner torna a occupare la posizione di numero uno al mondo. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande intensità, con entrambi i giocatori che hanno dato il massimo sul campo.

Jannik Sinner vince anche in finale a Montecarlo e torna sul tetto del mondo. L’altoatesino si è aggiudicato il torneo vincendo contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz al termine di un match molto combattuto e chiuso con il punteggio di 7-6, 6-3. Una vittoria che vale non solo il montepremi da quasi un milione di euro (974.370 euro per la precisione) ma anche il ritorno in vetta nella classifica Atp. Con la partita di oggi, infatti, Sinner scalza lo spagnolo dal primo posto del ranking mondiale, posizione che l’italiano ha già ricoperto per 66 settimane consecutive. L’eterna sfida con Alcaraz. La rivalità tra Sinner e Alcaraz è giunta al suo diciassettesimo atto, ma solo il primo del 2026.🔗 Leggi su Open.online Sinner-Alcaraz, la finale di Montecarlo: Jannik punta a tornare il numero uno del mondoTutto pronto per la finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una sfida che vale molto più di un trofeo. Leggi anche: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, a Montecarlo la finale decide il numero 1 del mondo