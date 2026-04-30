Atp Madrid quando gioca Sinner | sfida Fils imbattuto nel 2026 sulla terra rossa | Date orari diretta tv

Jannik Sinner ha raggiunto la qualificazione alle semifinali di Madrid dopo aver battuto Jodar alla Caja Magica. Con questa vittoria, il tennista italiano ha completato la presenza in semifinale in tutti e nove i tornei del Masters 1000. La sua prossima partita sul cemento rosso contro Fils si giocherà nel torneo di Madrid, con dettagli su date, orari e diretta tv disponibili.

Gli mancava solo Madrid ed è arrivata: con la vittoria contro Jodar alla Caja Magica, Jannik Sinner ha ottenuto la semifinale in tutti e nove i tornei del Masters 1000. Ora, però, l’obiettivo più grosso è a due partite di distanza: nessuno ha mai vinto cinque Masters 1000 consecutivi. Sinner ne ha vinti quattro (Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026). Prima però dovrà battere in semifinale Arthur Fils, tennista francese che sembra rinato dopo l’infortunio che nel 2025 l’ha tenuto fuori cinque mesi. Fils arriva dalla vittoria in due set contro Jiri Lehecka e alla domanda post partita su che sfida si aspetta, ha risposto: “È il numero uno, ha vinto mi sa Indian Wells, Miami e Montecarlo no?”, ha dichiarato sorridendo e sbuffando con grande preoccupazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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