Sinner nel pomerggio sfida Fils e la fatica | in palio la finale di Madrid

Nel pomeriggio si svolge l'incontro tra Sinner e Fils, con in palio l'accesso alla finale di Madrid. Nel frattempo, Flavio Cobolli affronta l'ultimo quarto di finale contro Alexander Zverev. Entrambi gli eventi si giocano sui campi della capitale spagnola, con i giocatori pronti a sfidarsi per avanzare nel torneo. La giornata promette sfide intense e partite decisive nel circuito maschile.

Alexander Zverev è un ostacolo troppo grande per Flavio Cobolli nell’ultimo quarto di finale di Madrid. L’azzurro viene sconfitto 6-1, 6-4 dalla testa di serie numero due, in una partita che inizia subito con il piede sbagliato: un break subito nel primo game al servizio, condito da due doppi falli. Il tedesco prende il via, e il primo set scappa veloce. Nel secondo il romano ritrova il suo spirito gladiatorio, lotta per salvare tre palle break sia nel primo sia nel quinto gioco (addirittura da 0-40), ma sul 4-4 capitola in battuta. A nulla gli valgono le due chance di controbreak nel game conclusivo: sulla prima non riesce ad affondare, il tedesco si rinvigorisce e vola a chiudere il match.🔗 Leggi su Feedpress.me

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