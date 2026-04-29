LIVE Alle 16 Sinner-Jodar | in palio la semifinale di Madrid contro Fils o Lehecka

Alle 16 si sfideranno in diretta l'azzurro, attualmente in testa al ranking ATP e con una serie di 20 vittorie consecutive, e il suo avversario. La partita, valida per i quarti di finale a Madrid, determinerà chi accederà alle semifinali, dove potrebbe incontrare uno tra Fils e Lehecka. L'incontro si svolgerà nel primo pomeriggio, con l'attenzione puntata sul tennista italiano.

L'azzurro, numero 1 del ranking Atp e reduce da 20 vittorie di fila, giocherà nel primo pomeriggio la sfida con lo spagnolo per conquistare il penultimo atto del torneo Master 1000 madrileno.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 16 Sinner-Jodar: in palio la semifinale di Madrid contro Fils o Lehecka Notizie correlate ATP Madrid 2026: Sinner affronta l’esame Jodar per la semifinale. Sfida serale Fils-LeheckaIl mercoledì della seconda settimana del torneo di Madrid propone i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile. Sinner-Jodar, pronostico: in palio la semifinale di MadridDopo le rispettive vittorie contro Norrie e Kopriva, i due si affrontano sul centrale per la prima volta: scoprite pronostico e quote Nonostante il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna in campo Sinner: dove vedere la sfida contro Jodar a Madrid; Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00; Sinner-Jodar oggi a Madrid, Jannik sfida il talento spagnolo: a che ora si gioca e dove vederlo in TV e streaming; Sinner in campo alle 16 contro il fenomeno Jodar: la vera finale si gioca oggi. LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Potapova vince al terzo. Sinner in campo non prima delle 16:00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:04 Potapova vince il terzo set 6-3 e si qualifica per la semifinale. Jannik Sinner entrerà in campo non prima ... oasport.it Sinner-Jodar diretta Atp Madrid: segui il match dei quarti LIVEMADRID - I quarti dell'Atp di Madrid mettono contro Sinner e Jodar, il baby fenomeno spagnolo classe 2006 che ha già eliminato de Jong, de Minaur, Fonseca e Kopriva. Jannik si gioca un posto in semifi ... corrieredellosport.it «Posso battere Sinner»: Jodar, giovanissimo e irriverente Guarda le immagini - facebook.com facebook Rafa Jodar crede nelle sue qualità Alle 16 Jannik Sinner affronterà il giovane astro nascente del tennis spagnolo Rafa Jodar, attualmente numero 42 del mondo, il quale non ha intenzione di dare per vinto davanti al tennista italiano #Tennis #Sinner #Jo x.com