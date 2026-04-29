LIVE Alle 16 Sinner-Jodar | in palio la semifinale di Madrid contro Fils o Lehecka

Da gazzetta.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16 si sfideranno in diretta l'azzurro, attualmente in testa al ranking ATP e con una serie di 20 vittorie consecutive, e il suo avversario. La partita, valida per i quarti di finale a Madrid, determinerà chi accederà alle semifinali, dove potrebbe incontrare uno tra Fils e Lehecka. L'incontro si svolgerà nel primo pomeriggio, con l'attenzione puntata sul tennista italiano.

L'azzurro, numero 1 del ranking Atp e reduce da 20 vittorie di fila, giocherà nel primo pomeriggio la sfida con lo spagnolo per conquistare il penultimo atto del torneo Master 1000 madrileno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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