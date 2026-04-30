A Madrid si gioca una semifinale di grande livello tra il tennista italiano e il talento francese. L’azzurro punta a mantenere la serie positiva nei Masters 1000 e si prepara ad affrontare il suo avversario in una sfida decisiva. La partita rappresenta un passo importante per entrambi i giocatori, che cercano di avanzare verso la finale del torneo.

Jannik Sinner torna in campo a Madridper giocarsi l’accesso alla finale del Masters 1000. Domani, venerdì 1 maggio, il numero uno del mondo affronterà Arthur Filsin una semifinale che promette spettacolo. Tra Sinner e Fils c’è un solo precedente,risalente al 2023 a Montpellier, quando fu l’italiano ad avere la meglio in semifinale. Una sfida che oggi si ripropone con ben altra posta in palio e con entrambi i giocatori cresciuti. L’orario del match è ancora da definire, ma l’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali diSky Sport. Disponibile anche in streaming su Sky Go, NOWe Tennis TV. Sinner vuole continuare la sua corsa perfetta e raggiungere un’altra finale in stagione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madrid Open, Sinner a caccia della finale: sfida contro Fils in semifinale

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