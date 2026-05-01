Sinner in finale Madrid blinda numero 1 del ranking e aggiorna record

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Madrid, confermando la sua posizione di vertice nel ranking ATP. Con questa prestazione, l’italiano rafforza la sua prima posizione mondiale e aggiorna alcuni record personali. La finale si svolgerà nelle prossime ore, mentre l’atleta si prepara a disputare l’ultimo match del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in finale nel Masters 1000 di Madrid ed è sempre più il numero 1 del ranking Atp. L'azzurro, oggi 1 maggio 2026, in semifinale sulla terra rossa della capitale spagnola supera il francese Arthur Fils per 6-2, 6-4. L'altoatesino aggiunge un'altra perla alla stagione sin qui eccellente. Sinner, alla quinta finale consecutiva in un Masters 1000, va a caccia del quarto titolo di fila dopo i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo. La striscia di vittorie senza passi falsi arriva a 22 in attesa della finale di domenica 3 maggio. Intanto, complice lo stop prolungato dell'infortunato Carlos Alcaraz, Sinner blinda ulteriormente il primo posto in classifica.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti e senza concedere palle break. In finale l'altoatesi x.com