Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Madrid per Sinner numero 1 si spalanca un'autostrada nel ranking

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal torneo di Madrid a causa di un infortunio. Questa decisione permette a Jannik Sinner di consolidare la posizione di numero uno nel ranking ATP, senza la minaccia rappresentata dal suo avversario spagnolo. La comunicazione ufficiale conferma l’assenza di Alcaraz, senza ulteriori dettagli sulla durata del recupero o sulle conseguenze per la classifica.

Carlos Alcaraz non giocherà il torneo di Madrid a causa di un infortunio. Lo spagnolo non avrà così nel breve periodo la possibilità di scavalcare nel Ranking ATP Jannik Sinner.🔗 Leggi su Fanpage.it

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