ATP Montecarlo Sinner-Alcaraz finale da sogno | in palio titolo e numero 1 nel ranking

Sabato si è disputata la finale del torneo ATP di Montecarlo tra uno dei tennisti italiani e il giocatore spagnolo. La sfida ha determinato il vincitore del titolo e ha deciso anche chi avrebbe occupato la prima posizione nel ranking mondiale. Entrambi i giocatori hanno raggiunto la finale dopo aver superato le rispettive semifinali, dando vita a un incontro molto atteso dagli appassionati di tennis.

È il giorno della verità per Jannik Sinner. Oggi, l’azzurro affronta Carlos Alcaraznella finale delMasters di Monte-Carlo, in una sfida che vale non solo il titolo, ma anche il primo posto nel ranking mondiale. Sinner arriva all’ultimo atto del torneo dopo aver superato con autorità Alexander Zverev in semifinale, confermando uno stato di forma eccellente lungo tutto il torneo. Dall’altra parte, Alcaraz ha conquistato la finale battendo la sorpresa di casa Valentin Vacherot, difendendo così i punti conquistati lo scorso anno nel Principato. La posta in palio è altissima. Attualmente numero uno del mondo, Alcaraz deve difendere i 1000 punti del titolo conquistato dodici mesi fa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ATP Montecarlo, Sinner-Alcaraz finale da sogno: in palio titolo e numero 1 nel ranking LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale, in palio il n.1 del rankingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... Sinner-Alcaraz, a Montecarlo in palio titolo e numero 1: il pronosticoTutto come previsto: a Montecarlo, sul centrale del Country Club, nella finalissima ci sarà il primo confronto diretto del 2026 tra Jannik e lo... Sinner-Alcaraz, finale da Red Carpet: la sfilata di VIP che ha acceso Torino.