Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera alle semifinali di un torneo Masters 1000, l’Atp di Madrid. Ha sconfitto in due set un avversario nel corso di un match che si è svolto senza particolari problemi. La vittoria permette al tennista italiano di avanzare ulteriormente nella competizione, portando a casa un risultato importante nel circuito internazionale.

MADRID – Jannik Sinner conquista la semifinale al Masters 1000 di Madrid per la prima volta in carriera. Il numero 1 al mondo ha battuto l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 6-2, 7-6 in un’ora e 56 minuti di gioco. Una gran prova da parte di Jannik, che nel secondo set ha annullato ben cinque palle break all’avversario. Al prossimo turno, Sinner affronterà il vincente del match tra Fils e Lehecka. Una partita molto combattuta, soprattutto nel secondo parziale. Nel primo set, Sinner ha vinto ben cinque game consecutivi dal 2-1 per Jodar (annullando anche due palle break) e ha chiuso 6-2 in 44 minuti. Molto più equilibrio nel secondo set, in cui Jannik ha dovuto cancellare ben cinque palle break (due nel sesto game, tre nell’ottavo) e ha sprecato tre chance di 5-4 in risposta.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner vola in semifinale all’Atp di Madrid: battuto Jodar in due set

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