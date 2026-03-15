Sinner in finale a Indian Wells Zverev battuto in due set | l' azzurro vince 6-2 6-4 in un' ora e 23'

Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima finale a Indian Wells dopo aver sconfitto in due set Zverev, chiudendo con un punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco. Con un gioco potente, veloce e preciso, l’azzurro ha dimostrato di essere in grande forma, tornando a mostrare le caratteristiche che lo avevano reso uno dei giocatori più temuti del circuito.

Potente, veloce e irresistibile. Jannik Sinner torna il “martello” dei tempi in cui indossava le vesti di numero uno del mondo e va a conquistarsi la sua prima finale in carriera a Indian Wells. A farne le spese è il tedesco Alexander Zverev numero 4 al mondo, battuto anche negli ultimi cinque precedenti. Dopo un avvio in equilibrio, l’azzurro n.2 del mondo accelera a suon di break, risposte perfette e dritti violenti chiudendo il conto con un inequivocabile 6-2, 6-4 in soli 83 minuti. Ora a Sinner non resta che attendere l'esito dell’altra semifinale a seguire, nella notte italiana, che vedrà il suo più diretto rivale, l’amico e n.1 Alcaraz, opposto al russo Medvedev. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner in finale a Indian Wells, Zverev battuto in due set: l'azzurro vince 6-2, 6-4 in un'ora e 23' Articoli correlati Leggi anche: Indian Wells, Sinner in finale: Zverev battuto in due set Indian Wells: Sinner batte Zverev in due set e va in finale. Sfatato un tabùINDIAN WELLS (USA) – Ce l’ha fatta, finalmente, Jannik Sinner a conquistare la finale del torneo di Indian Wells. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner in finale a Indian Wells 2026: possibile avversario e programma della partita · Risultati Tennis oggi; Indian Wells, Sinner-Zverev vale la finale: chi è l’avversario e quando giocano; Sinner stende Zverev, in finale a Indian Wells c’è Medvedev. Alcaraz fuori; Sinner domina Zverev, prima volta in finale a Indian Wells. Indian Wells, Sinner in finale contro Medvedev. Il russo ha battuto a sorpresa AlcarazMedvedev batte Alcaraz in due set, 6-3 7-6 Grande sorpresa nella seconda semifinale di Indian Wells. Un Daniil Medvedev in grande forma batte 2-0 (6-3 7-6) il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in se ... msn.com Sinner travolge Zverev: Jannik vola in finale a Indian Wells contro MedvedevIl campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, domina contro il tedesco, numero 4 Atp e sfiderà per il titolo il russo che ha sconfitto Alcaraz in 2 set ... today.it Daniil extralusso Medvedev mette fine all’imbattibilità di Alcaraz nel 2026 e ora sfiderà Sinner per il titolo di Indian Wells BMW Italia facebook Indian Wells, Medvedev batte Alcaraz a sorpresa in due set: sfiderà Sinner in finale x.com