Sinner-Fils oggi in tv ATP Madrid 2026 | orario semifinale programma streaming

Venerdì 1° maggio, nel torneo ATP di Madrid, si svolge la semifinale tra Jannik Sinner e Arthur Fils. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. I due tennisti si sfidano per raggiungere la finale del Masters1000, un evento di rilievo nel circuito ATP. L’orario di inizio e il programma completo della giornata sono stati comunicati dagli organizzatori.

Oggi, venerdì 1° maggio, Jannik Sinner affronterà il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters1000 di Madrid. Sul campo Manolo Santana, l’azzurro va a caccia del primo accesso in finale della carriera in questo torneo, avendo in mente l’ambizioso progetto di conquistare il quinto titolo “1000” consecutivo. Non sarà però un obiettivo facile da centrare. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FILS DALLE 16.00 Fils sta vivendo un grande momento di forma e viene dal successo nel torneo di Barcellona, uno dei più importanti del panorama tennistico internazionale sulla terra rossa. L’affermazione in Catalogna e i successi nei turni precedenti alla Caja Magica hanno accresciuto non poco la fiducia del transalpino, che affronterà Sinner con la voglia di chi vuol porre fine alla serie vincente.🔗 Leggi su Oasport.it

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