Sinner-Tiafoe oggi ATP Miami 2026 | orario semifinale tv programma streaming

Oggi si disputa la semifinale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L’incontro è programmato per la mezzanotte di venerdì 27 marzo, orario locale, e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. La partita si svolge nel contesto del torneo ATP, con Sinner che cerca di raggiungere la finale.

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami: l’appuntamento è per la mezzanotte di oggi (venerdì 27 marzo, dunque formalmente sarà già sabato alle nostre latitudini). Il programma sul Centrale inizierà alle ore 18.00 con la semifinale del doppio femminile tra DabrowskiStefani e SiniakovaTownsend, non prima delle ore 20.00 ci sarà spazio per la prima semifinale maschile e poi alle ore 00.00 toccherà al nostro portacolori. Il 28enne tedesco inseguirà la rivincita, mentre il 24enne altoatesino punterà a confermarsi per meritarsi l’atto conclusivo contro il vincente del confronto tra il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils. 🔗 Leggi su Oasport.it

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