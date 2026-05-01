Sinner-Fils oggi ATP Madrid 2026 | orario semifinale tv programma streaming

Oggi, venerdì 1° maggio, si gioca la semifinale del torneo ATP di Madrid, con Jannik Sinner che sfiderà il francese Arthur Fils. L’incontro si inserisce nel programma del Masters1000, uno dei più importanti appuntamenti sulla terra battuta. L’orario della partita, le modalità di visione in tv e in streaming, saranno comunicati nelle prossime ore. La sfida si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti dall’organizzazione.

Oggi, venerdì 1° maggio, Jannik Sinner affronterà il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters1000 di Madrid. Sul campo Manolo Santana, l’azzurro va a caccia del primo accesso in finale della carriera in questo torneo, avendo in mente l’ambizioso progetto di conquistare il quinto titolo “1000” consecutivo. Non sarà però un obiettivo facile da centrare. Fils sta vivendo un grande momento di forma e viene dal successo nel torneo di Barcellona, uno dei più importanti del panorama tennistico internazionale sulla terra rossa. L’affermazione in Catalogna e i successi nei turni precedenti alla Caja Magica hanno accresciuto non poco la fiducia del transalpino, che affronterà Sinner con la voglia di chi vuol porre fine alla serie vincente.🔗 Leggi su Oasport.it

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