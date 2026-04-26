Sinner-Moller oggi ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, domenica 26 aprile, si disputa il terzo turno del singolare maschile ai Mutua Madrid Open 2026, torneo ATP Masters 1000 in corso nella capitale spagnola. In campo ci sono l’italiano Jannik Sinner e il danese Elmer Moller. La partita si gioca nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Il match fa parte del quadro principale del torneo, che prosegue fino alla finale prevista per la prossima settimana.

I Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il terzo turno del tabellone di singolare maschile oggi, domenica 26 aprile: scenderanno in campo l’ azzurro Jannik Sinner ed il danese Elmer Moller. Il match che vedrà protagonista il tennista italiano ed il danese sarà il terzo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 11.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 16.00. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nel terzao turno dell’ ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Moller oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Sinner-Moller, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingJannik Sinner affronterà il danese Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo il sofferto esordio di venerdì pomeriggio contro il... Dove vedere in tv Sinner-Bonzi oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner - Elmer Møller al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Chi è Elmer Moller, il 22enne danese prossimo avversario di Sinner; Sinner Moller al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Chi è Moller, il prossimo avversario di Sinner: danese, classe 2003, e un rovescio che impressiona. Sinner-Moller oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il terzo turno del tabellone di singolare maschile oggi, ... oasport.it Dove vedere in tv Sinner-Moller, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingJannik Sinner affronterà il danese Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo il sofferto esordio di venerdì pomeriggio contro il ... oasport.it Sinner vs Moller Sunday 7am PST - facebook.com facebook Sinner, l'allenamento alla vigilia del match con Moller. VIDEO #SkySport #SkyTennis #MMOpen x.com