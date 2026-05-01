Sinner-Fils oggi all’ATP Madrid | a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming
Oggi si disputa la semifinale del Masters 1000 di Madrid tra il tennista italiano e il suo avversario. La partita è programmata in una determinata ora e sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming online. I fan potranno seguire l’incontro attraverso i canali ufficiali che trasmettono l’evento, con dettagli specifici sugli orari e le modalità di visione.
Sinner-Fils oggi in campo: dove vedere la semifinale del Masters 1000 di Madrid in diretta TV e streaming. Orario, precedenti e tabellone del torneo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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