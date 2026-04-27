Sinner-Norrie all'ATP Madrid | a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming

Il 28 aprile, Jannik Sinner scende in campo contro Cameron Norrie negli ottavi di finale del torneo ATP 1000 di Madrid. La partita si disputa in mattinata e si può seguire in diretta TV e streaming. L'incontro rappresenta una delle sfide principali della giornata per il torneo che si svolge sulla terra battuta.

Jannik Sinner affronta Cameron Norrie nella mattinata del 28 aprile per la partita degli ottavi di finale del torneo 1000 di Madrid. Il numero 1 della classifica ATP giocherà alle ore 11. Diretta TV su Sky.🔗 Leggi su Fanpage.it

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