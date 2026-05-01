Sinner-Fils oggi all’Atp Madrid 2026 orario e dove vederla

Oggi, venerdì 1 maggio, si disputa la semifinale dell’ATP Madrid 2026 tra Jannik Sinner e Arthur Fils. Dopo aver superato diversi avversari, Sinner cerca di raggiungere la finale del torneo. L’incontro si svolge nel rispetto del calendario stabilito, con orario e modalità di visione disponibili sul sito ufficiale dell’evento. La partita si gioca in un’atmosfera di grande attesa tra appassionati di tennis.

Jannik Sinner ha nel mirino la finale dell’Atp di Madrid 2026. Oggi, venerdì 1 maggio, sulla strada del numero 1 al mondo, dopo la nouvelle vague del tennis spagnolo, Rafael Jodar, arriva in semifinale Arthur Fils. La new generation del tennis continua a bussare alla porta di Jannik Sinner, chiamato a far valere il suo status di numero uno al mondo contro un altro giovane a caccia di fama e gloria. Il 21enne francese è tra i tennisti più in forma del momento, come dimostra il fresco trionfo nel torneo Atp 500 di Barcellona, ma l’altoatesino, ora che è arrivato in semifinale, ha messo concretamente nel mirino il Mutua Madrid Open: un eventuale vittoria gli permetterebbe infatti di diventare il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi.🔗 Leggi su Lapresse.it

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