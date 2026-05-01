Madrid oggi semifinale Sinner-Fils | orario precedenti e dove vederla

Oggi si gioca la semifinale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Arthur Fils. Il tennista italiano, numero uno al mondo, sfida il francese, testa di serie 21, in un incontro che sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La partita si tiene nel torneo spagnolo e rappresenta una delle tappe più importanti di questa edizione.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, venerdì 1 maggio, il numero uno al mondo affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, nella semifinale del torneo spagnolo (in un match visibile in diretta tv e streaming). Il fuoriclasse azzurro (che punta al quinto successo consecutivo, e dunque al record, in tornei di questo livello) è reduce dal successo in due set contro il 19enne spagnolo Rafa Jodar. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Sinner e Fils si sono affrontati solo in un'occasione. L'azzurro si è imposto nel 2023 nella semifinale del torneo indoor di Montpellier.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La semifinale a Madrid tra Jannik Sinner e Arthur Fils si giocherà domani non prima delle 16! Primo match serale l’altra semifinale, tra Alexander Blockx e uno tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. x.com