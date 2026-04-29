Oggi si gioca all’ATP Madrid 2026 un match tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. L’italiano torna in campo dopo alcune settimane, affrontando uno dei giocatori in maggior crescita sulla terra battuta. La partita si svolge nel pomeriggio e sarà visibile su alcune piattaforme di streaming e canali televisivi dedicati. Sinner cerca una vittoria importante in questa fase della stagione.

Jannik Sinner torna in campo oggi, 29 aprile, all’ Atp Madrid 2026, in un match difficile contro il numero 42 del mondo, lo spagnolo Rafael Jodar, che è in forte crescita. La partita è valida per i quarti di finale del torneo, che Sinner ha raggiunto battendo Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5, mentre Jodar ha sconfitto il numero 66 Kopriva per 7-5, 6-0.????????????? @atptour @ATPTourES #MMOPEN pic.twitter.combfDHaq3VWK — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2026 Sinner in caso di vittoria conquisterebbe la sua prima semifinale a Madrid, dove il suo miglior risultato resta il quarto di finale raggiunto nel 2024. Il numero 1 del mondo è a quota 20 successi di fila, ed è il grande favorito per allungare ancora la serie, vincere il titolo e diventare il primo giocatore capace di conquistare cinque Masters 1000 consecutivi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Jodar oggi all’Atp Madrid 2026: orario e dove vederla

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