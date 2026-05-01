Sinner-Fils oggi all’Atp Madrid 2026 in palio la finale – La diretta

Oggi si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Arthur Fils all’ATP Madrid 2026. L’italiano, attualmente numero uno in Italia, affronta il francese, che occupa la posizione 25 nel ranking mondiale. Fils è imbattuto sulla terra battuta quest’anno e si presenta come uno dei giovani promettenti del circuito. La partita si svolge sul campo in terra rossa, con in palio l’accesso alla finale del torneo.

Jannik Sinner scende in campo all’ Atp Madrid 2026 per la semifinale contro il francese Arthur Fils, attuale numero 25 del mondo ma in forte ascesa e ancora imbattuto quest’anno sulla terra, al pari dell’azzurro numero 1 del ranking. Sinner arriva a questo match dopo la solida vittoria contro lo spagnolo Jodar, considerato una promessa del tennis mondiale. Chi riuscirà a imporsi affronterà poi il vincitore della seconda semifinale, in programma in serata, tra il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto l’azzurro Cobolli nei quarti, e la sorpresa del torneo, il belga Alexander Blockx, numero 69 del mondo. 4? candidatos al trono? ¿Cuál es tu favorito en la Caja Mágica?? @atptour @ATPTourES #MMOPEN pic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Fils oggi all’Atp Madrid 2026, in palio la finale – La diretta Notizie correlate Sinner-Fils in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è la finaleSinner sfida Fils nel match della semifinale dell'ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro scoglio importante verso la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid, oggi semifinale Sinner-Fils: orario, precedenti e dove vederla; Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16; Jannik Sinner - Arthur Fils al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla. Sinner-Fils in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è la finaleSinner sfida Fils nel match della semifinale dell’ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo San ... fanpage.it Sinner-Fils oggi all’Atp Madrid 2026, in palio la finale – La direttaJannik Sinner scende in campo all’Atp Madrid 2026 per la semifinale contro il francese Arthur Fils, attuale numero 25 del mondo ma in forte ascesa e ancora imbattuto quest’anno sulla terra, al pari ... lapresse.it Sinner in campo contro Fils per la semifinale di Madrid: segui la diretta in tempo reale facebook Sinner - Fils oggi semifinale Atp Madrid, il match in diretta x.com