Benvenuti alla diretta live del match tra Sinner e Fils, valido per l'ATP Madrid 2026. In questa partita si affrontano due tennisti in cerca di risultati importanti nel torneo. Seguiremo gli scambi e gli eventi che si svolgono sul campo, aggiornando passo dopo passo l’andamento del confronto. Restate con noi per non perdere nessuna delle fasi di questo incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il transalpino Arthur Fils, numero 21 del tabellone, valido per la prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. L’italiano è in corsa per vincere il quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 26 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 52 set sui 54 giocati. Il match del penultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il francese sarà il secondo in programma dalle ore 13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro scoglio importante verso la finale

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