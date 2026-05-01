Oggi si disputano le semifinali del torneo ATP di Madrid, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta. La partita tra Sinner e Fils non sarà trasmessa su TV8. Non sono stati annunciati orari specifici né dettagli su eventuali dirette streaming. La finale del torneo si avvicina, ma non ci sono ancora conferme su come seguire gli incontri in diretta.

È il giorno delle semifinali per il tabellone di singolare maschile del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra. Nel primo dei due incontri, orario di inizio previsto alle 16:00, Jannik Sinner, numero uno del mondo, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21. Il vincente sfiderà nella finale di domenica colui che avrà la meglio nel match serale tra il belga Alexander Blockx e il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due. Sinner dovrà ulteriormente elevare il livello della sua prestazione contro un rivale in costante ascesa che è reduce da una serie di nove vittorie consecutive. L’incontro odierno non sarà trasmesso in diretta su TV8.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Fils non si vedrà su TV8 oggi: orari, canali, streaming e ipotesi per la finale

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