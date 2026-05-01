Sinner-Fils Madrid Open 6-2 2-3 | Fils annulla 2 BP e tiene cronaca completa game per game

Durante il torneo di Madrid, il match tra Sinner e Fils si è concluso con il risultato di 6-2, 2-3 a favore di Sinner. Nel secondo set, Fils ha salvato due palle break e ha mantenuto il proprio servizio per portarsi avanti nel punteggio. La cronaca del game per game rivela i momenti chiave di questa fase del match, con Fils che ha resistito alle strategie di Sinner in un momento cruciale.

Agg. 17:20 – Arthur Fils annulla due palle break e tiene il servizio per il 2-3 nel secondo set (6-2 2-3 Sinner). Prime solide del francese, poche responsabilità Jannik. Primo set 39' dominato azzurro (32-19 punti). Cronaca completa: equilibrio dopo 6-2! Agg. 17:06 – Jannik Sinner avanti 6-2 2-1 su Arthur Fils. Primo set dominato in 39' (32-19 punti, doppio break, servizio 4 punti persi). Secondo: Fils 1-0 a 15, Sinner 1-1 a 15 (76% prime 79%, 56 seconde), Fils 2-1 a 15 (sbavature Sinner). Match Sky Sport LIVE! Sinner gains the double-break advantage over Fils in style!#MMOpen pic.twitter.com58WmRJbbJK Primo set (39', Sinner 6-2): Fils 1° game 7' (1-0, salva 2 BP).🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Sinner-Fils Madrid Open 6-2 2-3: Fils annulla 2 BP e tiene, cronaca completa game per game Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Fils 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 sceglie di ricevere nel primo game LIVE Sinner-Fils Madrid Open: 5-1 Jannik, la direttaLIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner-Fils 5-1, Jannik fa lo show con doppio break sensazionale! Jannik Sinner sta letteralmente travolgendo Arthur Fils... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jannik Sinner - Arthur Fils al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; La rinascita dopo l'infortunio: chi è Fils, l'avversario di Sinner a Madrid; Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16; Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla. Diretta | Sinner Fils (risultato 1-0) video streaming tv: primo set dominato! (Madrid Open 2026, 1 maggio)Diretta Sinner Fils Madrid Open 2026 streaming video tv: prima semifinale alla Caja Magica per l'azzurro, che affronta il giovane francese. ilsussidiario.net LIVE Sinner-Fils 6-2, 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: equilibrio totale nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Il nastro colpito da Sinner accomoda la palla a Fils, che va a segno con la palla corta. 0-15 Lungo il ... oasport.it Jannik Sinner in campo nella semifinale del Master 1000 di madrid contro il francese Fils. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Jannik Sinner in campo nella semifinale del Master 1000 di madrid contro il francese Fils. DIRETTA #ANSA x.com