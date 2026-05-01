LIVE Sinner-Fils 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 sceglie di ricevere nel primo game

Al torneo ATP di Madrid, il match tra il primo giocatore del ranking e il suo avversario non ha ancora visto il primo punto, con il punteggio fermo sullo 0-0. Durante l'incontro, il numero uno ha deciso di ricevere all'inizio del primo game, scelta che si è verificata dopo il sorteggio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto, come di consueto, di ricevere nel primo game. 16.06 Inizia la fase di riscaldamento. 16.04 Giocatori in campo. 16.03 Sinner e Fils si salutano nel tunnel di ingresso. 16.02 24° la temperatura dell’aria, condizioni ideali. 15.57 Sinner non si è mai veramente ambientato con le condizioni di Madrid. Non ama il campo, il tipo di terra rossa, non si sente a suo agio, non ha fatto mistero di essere stanco, forse più mentalmente che fisicamente. Eppure, a questo punto, bisogna provare ad arrivare sino in fondo. 15.55 Il punto di forza di Fils è senz’altro il servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fils 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 sceglie di ricevere nel primo game Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Jodar 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro decide di ricevere nel primo game LIVE Sinner-Norrie 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: non si gioca nel primo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16; Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils; Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4. Sinner-Fils in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è la finaleSinner sfida Fils nel match della semifinale dell’ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo San ... fanpage.it Sinner-Fils diretta, segui LIVE la semifinale dell'Atp Madrid. Tennis oggiIl numero uno al mondo sfida il francese per un posto in finale nel torneo spagnolo: di seguito la cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it Sinner in campo contro Fils per la semifinale di Madrid: segui la diretta in tempo reale facebook Sinner - Fils oggi semifinale Atp Madrid, il match in diretta x.com