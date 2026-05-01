Due giovani tennisti sono ai vertici del torneo sulla terra rossa del 2026, con nove vittorie consecutive e nessuna sconfitta. Nel frattempo, un altro giocatore rischia uno stop di sei mesi a causa di un infortunio. La sfida tra i due atleti promette di essere tra le più attese della stagione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del terzo protagonista.

Purtroppo Jannik è l'unico italiano rimasto nel torneo, visto che Flavio Cobolli non è riuscito a ripetere l'impresa di Monaco di un paio di settimane fa Mettete in campo due tennisti che nel 2026 sulla terra rossa hanno un filotto di nove vittorie e zero sconfitte per vedere l'effetto che fa. La semifinale di Madrid tra Jannik Sinner e Arthur Fils (ore 13) nasce da pianeti diversi, ma certe cifre rendono l'idea dell'attesa. Il numero uno del mondo si dice un po' stanchino, spero di riuscire a recuperare, ho giocato tanto nelle ultime settimane, il ventunenne francese arriva con la racchetta affilata dopo il ritorno da un infortunio: A me non piace perdere: lui è un grande campione, ma farò di tutto per fermare la sua striscia vincente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner-Fils, la sfida tra due pianeti diversi. E Alcaraz rischia uno stop di sei mesi

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