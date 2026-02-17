Rrahmani lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra rischia due mesi di stop

Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita tra Napoli e Roma, perché ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'incidente si è verificato al 70esimo minuto, costringendolo a lasciare il campo immediatamente. Gli esami medici hanno confermato un problema di alto grado, che potrebbe richiedere circa due mesi di recupero.

Nel bollettino medico diramato dalla società si legge di lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra. Rischia due mesi di stop. Amir Rrahmani ha rimediato un infortunio durante il match del Napoli contro la Roma, che lo ha allontanato dal campo al 70esimo minuto. Nel bollettino medico diramato dalla società si legge di lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra.

Infortunio Bonansea, che tegola per la Juventus Women: è lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il comunicato ufficiale: La Juventus Women ha subito un duro colpo con l'infortunio di Bonansea, che si è procurata una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Fiorentina, si ferma Parisi: lesione a un bicipite femorale, 20 giorni di stop: La Fiorentina ha comunicato che Fabiano Parisi rimarrà fuori circa 20 giorni a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro.

Napoli, infortunio Rrahmani: lesione di alto grado alla coscia sinistra: Una pessima notizia per Amir Rrahmani e il Napoli: altro infortunio importante per il difensore centrale azzurro che si era fermato domenica sera al Maradona, durante l'ultimo match.

Napoli, altra tegola per Conte: lesione muscolare di alto grado e lungo stop per Rrahmani: Un'altra brutta, bruttissima notizia per Antonio Conte dall'infermeria. Il Napoli perde nuovamente Amir Rrahmani per infortunio.

Sensazione molto negativa su Amir Rrahmani, c'è il rischio che ci sia una lesione, si aspetta il responso in giornata del club, il Kosovaro già due volte si era fermato in questa stagione.

Nuovo infortunio in casa Napoli. Ci sono sensazioni molto negative su Amir Rrahmani. Potrebbe esserci il rischio di una lesione, ma si aspetta il responso in giornata del club come riportato da Sky Sport. Il difensore azzurro si è già fermato due volte in questa stagione.