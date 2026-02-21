Fils stop a Mensik | sfida Alcaraz per il titolo a Doha!

Arthur Fils ha vinto contro Jakub Mensik, causando sorpresa nel torneo di Doha. Dopo aver battuto Mensik in due set, 6-4, 7-6(4), Fils si è qualificato per la finale. La partita si è svolta in modo intenso, con Fils che ha mostrato attenzione e determinazione. Ora aspetta di sfidare Carlos Alcaraz per il titolo. La sfida tra i due promette di essere molto interessante. La finale si giocherà domani sul cemento qatariota.

Fils Stende Mensik e Volerà in Finale a Doha: Sfida con Alcaraz in Arrivo. Doha, Qatar – Arthur Fils ha conquistato un posto nella finale del torneo ATP di Doha, superando Jakub Mensik in due combattuti set con il punteggio di 6-4, 7-6(4). Il giovane tennista francese, attualmente numero 40 del mondo, si preparerà ora ad affrontare la sfida più importante del torneo: Carlos Alcaraz, in una finale che promette spettacolo e intensità. Un Inizio di Partita Tattico e Decisivo. La semifinale, disputata oggi, ha Fils imporre fin da subito un ritmo solido e una strategia ben definita. Il francese ha sfruttato le prime imprecisioni di Mensik, un avversario che aveva impressionato nel corso del torneo, soprattutto con la vittoria a sorpresa su Jannik Sinner nei quarti di finale.