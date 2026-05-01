Sinner-Fils | highlights Atp Madrid

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ATP di Madrid, Sinner ha affrontato Fils in una partita che si è conclusa con la vittoria dell’azzurro in due set, 6-3 e 6-4. La vittoria consente a Sinner di raggiungere la quarta finale consecutiva in un torneo Master 1000. La partita si è svolta con Sinner che ha prevalso su Fils in due set, portando a casa il match dopo circa un’ora di gioco.

Sinner batte Fils in 2 set con il punteggio di 6-3 6-4: quella dell'Atp di Madrid è la quarta finale di un Master 1000 consecutiva per l'azzurro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sinner-Fils: gli highlights | ATP 1000 Madrid

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