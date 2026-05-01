Sinner-Fils | highlights Atp Madrid

Durante l’ATP di Madrid, Sinner ha affrontato Fils in una partita che si è conclusa con la vittoria dell’azzurro in due set, 6-3 e 6-4. La vittoria consente a Sinner di raggiungere la quarta finale consecutiva in un torneo Master 1000. La partita si è svolta con Sinner che ha prevalso su Fils in due set, portando a casa il match dopo circa un’ora di gioco.

Sinner batte Fils in 2 set con il punteggio di 6-3 6-4: quella dell'Atp di Madrid è la quarta finale di un Master 1000 consecutiva per l'azzurro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Fils: highlights Atp Madrid Sinner-Fils: gli highlights | ATP 1000 Madrid Notizie correlate Leggi anche: Atp Madrid: Sinner strappazza Fils e vola in finale Sinner-Moller: highlights Atp MadridNessun problema per Jannik Sinner al secondo turno del Masters 1000 di Madrid: l'azzurro batte Moller con un agevole 6-2 6-3 e avanza nel torneo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fils Lehecka: highlights Atp Madrid. VIDEO; Fils realizza di dover giocare contro Sinner e...: scoppia la risata nervosa; Sinner-Fils, in palio la finale a Madrid: quando e dove vederla; Tennis, a che ora gioca Sinner a Madrid contro Fils: il programma delle semifinali. Sinner-Fils: highlights Atp Madrid. VIDEOPrima finale a Madrid per Jannik Sinner che alla Caja Mágica supera Arthur Fils 6-2, 6-4 in poco meno di un’ora e mezza. Dominante nel primo set e lucido nel secondo, Jannik diventa il più giovane di ... sport.sky.it Atp Madrid, Sinner batte Fils e conquista un posto in finaleAll’Atp di Madrid Jannik Sinner cerca la prima finale e un ulteriore balzo in avanti nel ranking per distanziare Carlos Alcaraz, fermo ai box e con il rischio che il suo infortunio metta a repentaglio ... tg24.sky.it Jannik Sinner ha travolto Arthur Fils nella semifinale del torneo di Madrid, superando così i 14mila punti nella classifica ATP. Il campione azzurro continua a scrivere la storia del tennis - facebook.com facebook Sinner in finale a Madrid: 6-2, 6-4 a Fils, ora Blockx o Zverev. “Contento del mio livello” x.com